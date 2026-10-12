Уряд Німеччини: відповіддю РФ на енергетичне перемир'я стали нові смертоносні атаки

Уряд Німеччини не бачить жодних ознак готовності Росії погодитися на енергетичне перемир'я між Москвою та Києвом, про яке оголосив президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Росія вже відреагувала на ініціативу Трампа, зазначив речник уряду Штефан Корнеліус.

"Росія відреагувала на цю пропозицію новими атаками, що призвели до численних жертв. Це означає, що військова ситуація залишається незмінною", – сказав він.

Корнеліус ще раз підтвердив, що президент України Володимир Зеленський може й надалі розраховувати на підтримку Німеччини.

Канцлер Фрідріх Мерц запевнив Зеленського в цій підтримці під час свого візиту до Києва тиждень тому, і, звісно, канцлер дотримується цього зобов’язання, сказав він. "Німецький уряд солідарний з Україною", – додав речник.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що протягом останніх годин Росія продовжила обстріли об’єктів української енергетичної інфраструктури попри оголошене президентом США "енергетичне перемир’я".

Нагадаємо, у неділю президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною".

Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні енергетичного перемир’я для України ключовою є зупинка ударів РФ по електростанціях та енергомережі, і американська команда добре про це проінформована.

У Білому домі заявили виданню Axios, що у розумінні Дональда Трампа "енергетичне перемир’я" – це зупинка ударів по НПЗ одне одного.