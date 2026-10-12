Макрон не помітив жодного енергетичного перемир'я з російського боку

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що протягом останніх годин Росія продовжила обстріли об’єктів української енергетичної інфраструктури пропри оголошене президентом США "енергетичне перемир’я".

Заяву французького президента наводить France 24, повідомляє "Європейська правда".

Макрон заявив, що не помітив "жодного енергетичного перемир’я з боку Росії" після того, як президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосив про "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією.

Французький президент підкреслив у розмові з журналістами, що прогрес у цьому питанні можливий лише "за умови реального перемир’я з обох боків".

Як додав Макрон, "факти свідчать про те, що Росія продовжувала обстрілювати енергетичну інфраструктуру (України) протягом останніх годин".

Нагадаємо, у неділю президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною".

Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні енергетичного перемир’я для України ключовою є зупинка ударів РФ по електростанціях та енергомережі, і американська команда добре про це проінформована.

У Білому домі заявили виданню Axios, що у розумінні Дональда Трампа "енергетичне перемир’я" – це зупинка ударів по НПЗ одне одного.