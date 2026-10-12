Правительство Германии: ответом РФ на энергетическое перемирие стали новые смертоносные атаки

Правительство Германии не видит никаких признаков готовности России согласиться на энергетическое перемирие между Москвой и Киевом, о котором объявил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Россия уже отреагировала на инициативу Трампа, отметил пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус.

"Россия отреагировала на это предложение новыми атаками, которые привели к многочисленным жертвам. Это означает, что военная ситуация остается неизменной", – сказал он.

Корнелиус еще раз подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Германии.

Канцлер Фридрих Мерц заверил Зеленского в этой поддержке во время своего визита в Киев неделю назад, и, конечно, канцлер придерживается этого обязательства, сказал он. "Немецкое правительство солидарно с Украиной", – добавил пресс-секретарь.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в течение последних часов Россия продолжила обстрелы объектов украинской энергетической инфраструктуры, несмотря на объявленное президентом США "энергетическое перемирие".

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе энергетического перемирия для Украины ключевым является прекращение ударов РФ по электростанциям и энергосетям, и американская команда хорошо об этом информирована.

В Белом доме заявили изданию Axios, что в понимании Дональда Трампа "энергетическое перемирие" – это прекращение ударов по НПЗ друг друга.