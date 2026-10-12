Венгрия удовлетворена принятием Верховной Радой поправок к закону об образовании

Венгрия приветствовала принятие Верховной Радой Украины поправок к закону об образовании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем блоге написала глава МИД Венгрии Анита Орбан.

Ее комментарий появился по итогам встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой в Люксембурге.

"Мы приветствуем сегодняшний важный шаг украинского парламента в отношении прав меньшинств на образование. Это положительный результат многомесячной совместной работы и конструктивного диалога", – отметила Орбан.

Она поблагодарила украинских партнеров и призвала сохранять "эту динамику".

Как известно, Верховная Рада в понедельник одобрила в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 на переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Между тем Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) в понедельник, 12 октября, готов согласовать переговорные позиции Евросоюза относительно открытия второго и третьего кластеров в переговорах с Украиной после принятия Верховной Радой изменений, касающихся прав национальных меньшинств в сфере образования.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.