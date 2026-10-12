Топкомандувач НАТО запевнив: Альянс готовий відповісти на агресію РФ

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич визнав, що гібридна війна Росії проти Європи дестабілізує суспільства континенту, але попередив Москву, що Альянс завжди готовий відповісти на будь-який напад.

Заяву Гринкевича наводить Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Топкомандувач НАТО вказав, що не вважає конфлікт між РФ і НАТО "неминучим чи невідворотним".

"[Але] з огляду на масштаби діяльності, яка відбувається у вигляді диверсій та підпалів, я думаю, що населення країн Альянсу дещо нервує. І я хочу запевнити 1 млрд громадян нашого Альянсу: ми впораємося з цим. Ми знаємо, що нам потрібно робити, і знаємо, як це зробити", – запевнив Гринкевич.

Він наголосив, що в НАТО знають, як відповідати на агресивні дії.

"Так само я хочу, щоб ті, хто, можливо, замислюється над тим, щоб завдати нам шкоди, знали: ми все контролюємо. І що їм краще не наважуватися на будь-які атаки проти Альянсу, бо, повторюю, ми точно знаємо, що робитимемо в плані оборони", – підкреслив Гринкевич.

Гринкевич закликав уряди країн у відповідь публічно засудити Росію, щойно буде встановлено її причетність до гібридних атак, оскільки "вони вважають, що їм це зійде з рук", а також посилити підтримку України.

Він зазначив, що скорочення підтримки оборони Києва є ключовою метою господаря Кремля Владіміра Путіна поряд із перевіркою рішучості та єдності НАТО.

Окремо Гринкевич пояснив нову "теорію перемоги" НАТО, яка, за його словами, покликана "блокувати, послаблювати та зривати" будь-які дії ворога.

"Якщо хтось буде настільки нерозумним, щоб напасти на нас, ми будемо боротися. Ми зупинимо напад і позбавимо їх можливості досягти своїх цілей, якими б вони не були. Коротше кажучи, ми забезпечимо, щоб будь-який напад на будь-якого союзника виявився абсолютно марним", – резюмував він.

Президент Фінляндії Александр Стубб раніше висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на "найпотужніший військовий альянс світу – НАТО".

29 серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стосовно безпекової ситуації у Східній Європі та у російсько-українській війні.

Перед тим він заявив про ознаки підготовки Росії до ескалації та припустив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати визначальними для безпеки України, Польщі та всього регіону.