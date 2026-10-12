Топ-командующий НАТО заверил: Альянс готов ответить на агрессию РФ

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич признал, что гибридная война России против Европы дестабилизирует общества континента, но предупредил Москву, что Альянс всегда готов ответить на любое нападение.

Заявление Гринкевича приводит Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Топ-командующий НАТО указал, что не считает конфликт между РФ и НАТО "неизбежным или неотвратимым".

"[Но] учитывая масштабы происходящих действий в виде диверсий и поджогов, я думаю, что население стран Альянса несколько нервничает. И я хочу заверить 1 млрд граждан нашего Альянса: мы справимся с этим. Мы знаем, что нам нужно делать, и знаем, как это сделать", – заверил Гринкевич.

Он подчеркнул, что в НАТО знают, как реагировать на агрессивные действия.

"Также я хочу, чтобы те, кто, возможно, задумывается о том, чтобы нанести нам ущерб, знали: мы всё контролируем. И что им лучше не решаться на какие-либо атаки против Альянса, потому что, повторяю, мы точно знаем, что будем делать в плане обороны", – подчеркнул Гринкевич.

Гринкевич призвал правительства стран в ответ публично осудить Россию, как только будет установлена её причастность к гибридным атакам, поскольку "они считают, что им это сойдёт с рук", а также усилить поддержку Украины.

Он отметил, что сокращение поддержки обороны Киева является ключевой целью хозяина Кремля Владимира Путина наряду с проверкой решимости и единства НАТО.

Отдельно Гринкевич объяснил новую "теорию победы" НАТО, которая, по его словам, призвана "блокировать, ослаблять и срывать" любые действия врага.

"Если кто-то будет настолько неразумен, чтобы напасть на нас, мы будем сражаться. Мы остановим нападение и лишим их возможности достичь своих целей, какими бы они ни были. Короче говоря, мы обеспечим, чтобы любое нападение на любого союзника оказалось абсолютно бесполезным", – резюмировал он.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее выразил сомнение в возможности России напасть на "самый мощный военный альянс мира – НАТО".

29 августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно ситуации с безопасностью в Восточной Европе и в российско-украинской войне.

Ранее он заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.