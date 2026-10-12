ЕС и Великобритания согласовали дату совместного саммита

Великобритания и Европейский Союз проведут ежегодный саммит лидеров 20 ноября в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Премьер-министр Великобритании Энди Берхем подтвердил эту дату в заявлении, с которым он выступил в Палате общин в понедельник днем.

Брюссель и Лондон намерены использовать эту встречу для подписания новых соглашений о торговле сельскохозяйственной и пищевой продукцией, торговле квотами на выбросы и программе мобильности молодежи.

Берхем заявил Палате общин, что хочет добиться заключения этих соглашений – работу над которыми начал его предшественник Кир Стармер – а затем приступить к "спокойному, трезвому и рациональному анализу" возможности еще более тесных отношений.

"Если мы серьезно настроены на стимулирование роста, контроль над иммиграцией, отстаивание наших ценностей и обеспечение безопасности, то этот разговор нам необходимо провести. Сохранение статус-кво не устраивает Великобританию. Хуже того, отказ от этого был бы серьезным неисполнением служебных обязанностей", – сказал он.

По словам Бернема, ближайшим приоритетом является "обеспечение успешного результата саммита".

"И я считаю, что затем нам следует наладить серьезный диалог о различных вариантах наших отношений в долгосрочной перспективе", – добавил глава британского правительства.

Премьер-министр также заявил, что встреча станет поводом "выразить нашу озабоченность по поводу инициативы "Сделано в Европе" – программы протекционизма ЕС, из которой некоторые страны хотят исключить Великобританию".

Ранее Бернем высказывал мнение, что эти будущие варианты могут включать возвращение на единый рынок, таможенный союз или даже полное вступление в ЕС.

Нынешний саммит должен был состояться в июле, но был отложен после падения правительства Стармера.

Недавно Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив, что Brexit принёс "больше вреда, чем пользы".

Впоследствии лидеры Испании и Франции заявили, что Европейский Союз с радостью принял бы Великобританию, если бы она когда-нибудь решила вновь присоединиться к блоку.

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