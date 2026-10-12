Туск повідомив про затримання підозрюваних у підпалі наземної станції Starlink

Польський прем’єр Дональд Туск оголосив про затримання підозрюваних у підпалі наземної базової станції супутникового зв’язку Starlink, який стався минулого місяця у селищі Воля-Кробовська.

Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Туск поінформував, що підозрювані були затримані поліцією Німеччини на прохання польської сторони.

"На прохання польських служб німецька поліція затримала двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції Starlink у Мазовії. Це черговий акт гібридної війни. Винуватці у диверсії відповідатимуть перед польською системою правосуддя", – зазначив він.

Пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська сталась увечері 23 вересня.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

Коментуючи інцидент, польський прем’єр Дональд Туск зазначив, що "не любить давати визначення без стовідсоткової впевненості в тому, що є диверсією, а що – нещасним випадком", але, за його словами, "це виглядає недобре".