Туск сообщил о задержании подозреваемых в поджоге наземной станции Starlink

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о задержании подозреваемых в поджоге наземной базовой станции спутниковой связи Starlink, который произошел в прошлом месяце в поселке Воля-Кробовска.

Об этом он написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Туск сообщил, что подозреваемые были задержаны полицией Германии по просьбе польской стороны.

"По просьбе польских служб немецкая полиция задержала двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге станции Starlink в Мазовии. Это очередной акт гибридной войны. Виновные в диверсии будут отвечать перед польской системой правосудия", – отметил он.

Пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польской деревне Воля-Кробовска, произошел вечером 23 сентября.

Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.

Комментируя инцидент, польский премьер Дональд Туск отметил, что "не любит давать определения без стопроцентной уверенности в том, что является диверсией, а что – несчастным случаем", но, по его словам, "это выглядит нехорошо".