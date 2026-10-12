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Сибіга обговорив з топдипломатами країн ЄС тиск на Росію й пропозиції з розширення Союзу

Новини — Понеділок, 12 жовтня 2026, 21:27 — Ольга Романська

Глава українського МЗС Андрій Сибіга 12 жовтня взяв участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

На засіданні йшлося, зокрема, про збільшення тиску на Росію. Сибіга наголосив на необхідності використання заморожених активів, торгівельних та транзитних ембарго, заборонах на в’їзд тощо. Зокрема – щоб домогтися припинення вогню.

"Коли йдеться про зусилля заради миру, Україна готова до різних типів припинення вогню. Енергетика. Продовольча безпека. Повне припинення вогню. Питання в тому, як змусити Москву погодитися. Для цього нам потрібен рішучий тиск. Україна знає, де тиснути, але нам потрібно, щоб ЄС був готовий це зробити", – написав Сибіга.

Зокрема, міністр МЗС України привітав ухвалення нового пакета санкцій проти Росії та "зелене світло" для відкриття двох кластерів у переговорах про вступ.

"Я поінформував колег з ЄС про реалії на полі бою, плани ворога та способи позбавити Росію її переваг і допомогти Україні здобути верх. Я також розповів про тотальний терор, який Путін розв’язав проти нашої країни, і поділився конкретними проханнями, які можуть допомогти нам протистояти наслідкам російських атак", – додав глава українського МЗС.

Також Сибіга з колегами з країн-членів ЄС обговорили потреби в фінансуванні оборони та джерела для покриття дефіциту.

"Я підтвердив відданість України реформам на нашому шляху до ЄС і виклав нашу позицію щодо нових пропозицій ЄС щодо реформ розширення", – заявив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, йдеться про новий підхід до розширення ЄС, зокрема через механізм "поступової інтеграції". Найбільші обмеження пропонують накласти на Україну, яка має отримати урізані права у ключовій сфері – агросекторі. У Києві цю пропозицію зустріли скептично.

Раніше повідомляли, що усі держави-члени ЄС погодилися відкрити у вівторок, 13 жовтня, кластери 2 і 3 для України. Також ЄС схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій, спрямованих на РФ – проти майже 1600 осіб, пов'язаних з військовою машиною РФ.

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Сибіга Вступ до ЄС
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