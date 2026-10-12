Сибига обсудил с топ дипломатами стран ЕС вопрос о давлении на Россию и предложения по расширению Союза
Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 октября принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Об этом он написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".
На заседании речь шла, в частности, об усилении давления на Россию. Сибига подчеркнул необходимость использования замороженных активов, торговых и транзитных эмбарго, запретов на въезд и т. д. В частности – для того, чтобы добиться прекращения огня.
"Когда речь идет об усилиях ради мира, Украина готова к различным вариантам прекращения огня. Энергетика. Продовольственная безопасность. Полное прекращение огня. Вопрос в том, как заставить Москву согласиться. Для этого нам нужно решительное давление. Украина знает, где давить, но нам нужно, чтобы ЕС был готов это сделать", – написал Сибига.
I was pleased to attend the EU Foreign Affairs Council today. It is time for Europe to define its strong role. Our future and our security are in our hands. Now is the time for real European pressure on Moscow. Not half-measures, but devastating pressure: frozen assets, trade and transit embargoes, maritime bans, entry bans, and other levers. When it comes to peace efforts, Ukraine is ready for different types of ceasefire. Energy. Food security. A full ceasefire. The question is how to force Moscow to agree. For this, we need decisive pressure. Ukraine knows where to press, but we need the EU to be ready to do it. I welcome today's adoption of the EU's biggest sanctions package against Russia, thanks to @kajakallas's consistent efforts. I also appreciate the green light to open the next two negotiating clusters. I thank EU member states for the additional contributions to Ukraine's defense and resilience they confirmed today. These are exactly the strong decisions we need. They prove that Europe is committed to achieving peace. I came to Luxembourg straight from Dnipro, where I spoke with our warriors, and from Pryluky, where I visited the site of a brutal Russian strike. I briefed EU colleagues on the reality on the battlefield, the enemy's plans, and ways to deprive Russia of its advantages and help Ukraine gain the upper hand. I also spoke about the total terror Putin has unleashed against our country and shared specific requests that can help us withstand the consequences of Russian attacks. We discussed further pressure on the aggressor, the full use of immobilized Russian assets, and a range of additional strong sanctions. I particularly stressed the importance of a trade embargo, entry bans for Russian combatants and their family members, and maximum visa restrictions for Russian nationals. I also called for Russia's greater isolation in culture and sports, since Moscow uses both to spread propaganda and whitewash its crimes. We also discussed defense funding needs and sources to cover the shortfalls. I reaffirmed Ukraine's commitment to reforms on our EU path and set out our position on the EU's new enlargement reform proposals. I am grateful to HRVP Kaja Kallas, Commissioner @MartaKosEU, the Irish EU Presidency @HMcEntee, and all EU allies who reaffirmed their unwavering support for Ukraine.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 12, 2026
В частности, министр иностранных дел Украины приветствовал принятие нового пакета санкций против России и "зелёный свет" на открытие двух кластеров в переговорах о вступлении.
"Я проинформировал коллег из ЕС о реалиях на поле боя, планах врага и способах лишить Россию её преимуществ и помочь Украине одержать верх. Я также рассказал о тотальном терроре, который Путин развязал против нашей страны, и поделился конкретными просьбами, которые могут помочь нам противостоять последствиям российских атак", – добавил глава украинского МИД.
Кроме того, Сибига с коллегами из стран-членов ЕС обсудили потребности в финансировании обороны и источники для покрытия дефицита.
"Я подтвердил приверженность Украины реформам на нашем пути в ЕС и изложил нашу позицию относительно новых предложений ЕС по реформам расширения", – заявил Андрей Сибига.
Напомним, речь идет о новом подходе к расширению ЕС, в частности через механизм "постепенной интеграции". Наибольшие ограничения предлагают наложить на Украину, которая должна получить урезанные права в ключевой сфере – агросекторе. В Киеве это предложение встретили скептически.
Ранее сообщалось, что все государства-члены ЕС согласились открыть во вторник, 13 октября, кластеры 2 и 3 для Украины. Также ЕС одобрил самое масштабное расширение персональных санкций, направленных против РФ – в отношении почти 1600 человек, связанных с военной машиной РФ.