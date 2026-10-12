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Сибига обсудил с топ дипломатами стран ЕС вопрос о давлении на Россию и предложения по расширению Союза

Новости — Понедельник, 12 октября 2026, 21:27 — Ольга Романская

Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 октября принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Об этом он написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

На заседании речь шла, в частности, об усилении давления на Россию. Сибига подчеркнул необходимость использования замороженных активов, торговых и транзитных эмбарго, запретов на въезд и т. д. В частности – для того, чтобы добиться прекращения огня.

"Когда речь идет об усилиях ради мира, Украина готова к различным вариантам прекращения огня. Энергетика. Продовольственная безопасность. Полное прекращение огня. Вопрос в том, как заставить Москву согласиться. Для этого нам нужно решительное давление. Украина знает, где давить, но нам нужно, чтобы ЕС был готов это сделать", – написал Сибига.

В частности, министр иностранных дел Украины приветствовал принятие нового пакета санкций против России и "зелёный свет" на открытие двух кластеров в переговорах о вступлении.

"Я проинформировал коллег из ЕС о реалиях на поле боя, планах врага и способах лишить Россию её преимуществ и помочь Украине одержать верх. Я также рассказал о тотальном терроре, который Путин развязал против нашей страны, и поделился конкретными просьбами, которые могут помочь нам противостоять последствиям российских атак", – добавил глава украинского МИД.

Кроме того, Сибига с коллегами из стран-членов ЕС обсудили потребности в финансировании обороны и источники для покрытия дефицита.

"Я подтвердил приверженность Украины реформам на нашем пути в ЕС и изложил нашу позицию относительно новых предложений ЕС по реформам расширения", – заявил Андрей Сибига.

Напомним, речь идет о новом подходе к расширению ЕС, в частности через механизм "постепенной интеграции". Наибольшие ограничения предлагают наложить на Украину, которая должна получить урезанные права в ключевой сфере – агросекторе. В Киеве это предложение встретили скептически.

Ранее сообщалось, что все государства-члены ЕС согласились открыть во вторник, 13 октября, кластеры 2 и 3 для Украины. Также ЕС одобрил самое масштабное расширение персональных санкций, направленных против РФ – в отношении почти 1600 человек, связанных с военной машиной РФ.

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Сибига Вступление в ЕС
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