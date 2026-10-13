Трамп не вірить у те, що Китай і Росія допомагають Ірану

Президент США Дональд Трамп пізно в понеділок заявив, що "зовсім не вірить" у те, що Китай і Росія допомагають Ірану, додавши, що Москва і Пекін можуть "занадто багато чого втратити", якщо підтримають Тегеран.

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп зазначив, що бачив коментарі своїх критиків та опонентів про те, що Китай і Росія допомагають Ірану.

"Якщо вони це роблять, то на дуже низькому рівні, але я взагалі не вірю, що вони це роблять. Їм є що втрачати, і ми б про це дізналися, причому дуже швидко", – написав Трамп.

У липні Трамп заявив, що вірить у те, що Китай і Росія не допомагатимуть Тегерану у війні в Ірані. Водночас він попередив, що якщо вони все-таки втрутяться, "це буде дуже погано для них".

Дві країни перебувають у стані війни з 28 лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран, а Тегеран відповів власними ударами по Ізраїлю та державах Перської затоки, на території яких розташовані американські бази.

Раніше Трамп називав президента Китаю Сі Цзіньпіна та правителя Росії Владіміра Путіна "нейтральними" сторонами під час війни в Ірані.

Москва та Пекін підтримують тісні зв’язки з Тегераном. Росія заявила, що війна в Ірані може призвести до гонки ядерних озброєнь на Близькому Сході. Пекін засудив атаки Вашингтона на Тегеран як нахабне порушення суверенітету Ірану.

Президент США Дональд Трамп під час своєї зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Вашингтоні дав йому зрозуміти, що китайська допомога Ірану є неприйнятною.

Трамп вже заявляв, що довіряє заявам лідера Китаю Сі Цзіньпіна та правителя РФ Владіміра Путіна щодо торгівлі зброєю з Іраном.