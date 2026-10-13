Трамп не верит в то, что Китай и Россия помогают Ирану

Президент США Дональд Трамп поздно вечером в понедельник заявил, что "совершенно не верит" в то, что Китай и Россия помогают Ирану, добавив, что Москва и Пекин могут "слишком многое потерять", если поддержат Тегеран.

Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп отметил, что видел комментарии своих критиков и оппонентов о том, что Китай и Россия помогают Ирану.

"Если они это и делают, то на очень низком уровне, но я вообще не верю, что они это делают. Им есть что терять, и мы бы об этом узнали, причем очень быстро", – написал Трамп.

В июле Трамп заявил, что верит в то, что Китай и Россия не будут помогать Тегерану в войне в Иране. В то же время он предупредил, что если они всё-таки вмешаются, "это будет очень плохо для них".

Две страны находятся в состоянии войны с 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, а Тегеран ответил собственными ударами по Израилю и государствам Персидского залива, на территории которых расположены американские базы.

Ранее Трамп называл президента Китая Си Цзиньпина и правителя России Владимира Путина "нейтральными" сторонами во время войны в Иране.

Москва и Пекин поддерживают тесные связи с Тегераном. Россия заявила, что война в Иране может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Пекин осудил атаки Вашингтона на Тегеран как наглое нарушение суверенитета Ирана.

Президент США Дональд Трамп во время своей встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Вашингтоне дал ему понять, что китайская помощь Ирану неприемлема.

Трамп уже заявлял, что доверяет заявлениям лидера Китая Си Цзиньпина и правителя РФ Владимира Путина относительно торговли оружием с Ираном.