Город Каунас отменит бумажные билеты и наличную оплату у водителей общественного транспорта

В литовском городе Каунас с декабря отменят бумажные билеты и наличные расчеты у водителей общественного транспорта.

Такое решение принял городской совет во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Городские власти заявляют, что это решение позволит водителям сосредоточиться на управлении транспортными средствами, а не на обработке денег и выдаче билетов. По словам властей, это также будет способствовать соблюдению расписания движения общественного транспорта.

Это предложение вызвало обеспокоенность у политиков оппозиции в отношении доступа к общественному транспорту для пожилых людей, туристов и пассажиров, испытывающих трудности из-за сбоев в работе банковских или платежных систем.

Мартинас Матусевичюс, глава городского отдела организации транспорта и дорожного движения, отметил, что пожилые пассажиры, пользующиеся льготными тарифами, составляют незначительную долю среди тех, кто сейчас расплачивается с водителями наличными.

Пассажиры смогут перевести свои льготные тарифы на банковские карты, а информационный центр каунасского общественного транспорта будет оказывать помощь как по телефону, так и лично, добавил он.

Город также рассматривает возможность установки билетных автоматов на остановках общественного транспорта, хотя их стоимость и требования к техническому обслуживанию остаются предметом беспокойства, отметил Матусевичюс.

Он добавил, что система бесконтактных расчетов была протестирована и может продолжать работать даже во время перебоев с интернетом.

Согласно новым правилам, пассажиры и в дальнейшем смогут использовать наличные для приобретения или пополнения карт общественного транспорта в определенных пунктах продажи, в частности в офисах обслуживания клиентов, торговых центрах и киосках. По имеющимся данным, билеты, приобретенные у водителей за наличные, составили лишь 4,5% от всех оплат за проезд в течение первых восьми месяцев этого года.

Как сообщалось, Германия планирует отменить выдачу большинства бумажных чеков с 2028 года.

Ранее стало известно, что в Германии хотят запретить предприятиям требовать от покупателей оплату только наличными.