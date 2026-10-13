У берегов Болгарии спасли 5 моряков с судна, потопленного дронами, 11 – пропали без вести

Пятеро моряков с корабля, затонувшего вблизи болгарского Крапеца в результате атаки дронов, спасены.

Об этом сообщил губернатор Варненской области Руслан Томов, который находится на связи с координаторами спасательных операций, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Nova.

Судно затонуло в 17 милях от болгарского побережья в результате атаки беспилотника.

Четырёх членов экипажа подобрало одно судно, а пятого моряка – другое судно, находившееся в этом районе. Одиннадцать человек, находившихся на борту, до сих пор считаются пропавшими без вести.

Премьер-министр Румен Радев во вторник рано утром сообщил об очередном нападении на судна вблизи болгарского побережья. Он созвал экстренное заседание Совета безопасности при Совете министров.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила новые атаки дронов у берегов Болгарии, в результате которых одно судно затонуло.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате последнего нападения России на торговые суда вблизи территориальных вод Болгарии пострадали граждане Украины, а также Азербайджана.