Британия признала, что дизельная сделка Трампа осложнила отношения с союзниками Украины

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд признал, что решение президента США Дональда Трампа об импорте российского дизельного топлива осложнило дипломатические отношения с союзниками Украины, в частности с официальным Лондоном.

Заявление Милибэнда приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что после заявления президента США Дональда Трампа в отношениях с Вашингтоном прошли "очень сложные несколько дней".

Милибэнд и европейские союзники публично выразили поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как Трамп намекнул, что Украине нужен новый лидер, и заявил, что кремлевский правитель Владимир Путин стремится к мирному соглашению больше, чем Киев.

"В рамках дипломатии мы должны признать, что последние несколько дней были очень сложными", – сказал британский министр.

По его словам, Зеленский продемонстрировал "исключительные лидерские качества на протяжении последних четырех с половиной лет в самых сложных обстоятельствах" с начала вторжения РФ.

Милибэнд отметил, что вопрос "энергетического перемирия", поднятый Трампом, следует воспринимать всерьёз, "ведь только за последнюю неделю мы стали свидетелями 200 российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру".

"Поэтому давайте поддержим эту идею полного энергетического перемирия и вместе с президентом Трампом добьемся, чтобы Путин соблюдал это полное энергетическое перемирие, ведь именно этого нам и нужно. И президент Зеленский продемонстрировал свою открытость к этой идее", – подчеркнул он.

Милибэнд также отметил, что Европа должна приложить больше усилий, чтобы противостоять угрозе гибридной войны со стороны России.

"Наша решимость подвергается испытанию в вопросе Украины, и наша решимость подвергается испытанию российской гибридной войной", – сказал он.

В понедельник Трамп встал на защиту своего соглашения с главой Кремля Владимиром Путиным о закупке российского дизельного топлива.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".