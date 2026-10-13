Міністр оборони Польщі: Європа повинна перейти на воєнний режим оборонного виробництва

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Європа повинна прискорити виробництво боєприпасів та зброї, щоб не відставати

Про це міністр сказав на пресконференції в рамках Варшавського форуму з питань безпеки у вівторок, його цитує Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Косіняк-Камиш наголосив, що Європа повинна перейти на "воєнний режим" у своєму оборонному секторі.

"Я насправді є прихильником переходу на воєнний режим, коли йдеться про виробництво в оборонному секторі. Саме так зараз діє Російська Федерація. Ми не можемо ігнорувати цей факт", – зазначив він.

Косіняк-Камиш додав, що для Європи "настав час" підготуватися до самооборони шляхом збільшення обсягів оборонного виробництва.

Він попередив, що невиконання цього стане "дорогою" помилкою для європейців.

"Це один із недоліків, але це також матиме негативний вплив на нас у майбутніх поколіннях", – підкреслив глава Міноборони Польщі.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс раніше говорив, що ЄС має відмовитись від виробництва технологічно просунутої, проте дорогої зброї, і перейти до дешевшого виробництва якісної зброї, яке можна швидко наростити.

Кубілюс також заявив, що якщо Європа хоче мати найкращі армії, то має вчитися в українців.