Министр обороны Польши: Европа должна перейти на военный режим оборонного производства

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Европа должна ускорить производство боеприпасов и оружия, чтобы не отставать.

Об этом министр сказал на пресс-конференции в рамках Варшавского форума по вопросам безопасности во вторник, его цитирует Euronews, сообщает "Европейская правда".

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Европа должна перейти на "военный режим" в своём оборонном секторе.

"Я на самом деле являюсь сторонником перехода на военный режим, когда речь идет о производстве в оборонном секторе. Именно так сейчас действует Российская Федерация. Мы не можем игнорировать этот факт", – отметил он.

Косиняк-Камыш добавил, что для Европы "настало время" подготовиться к самообороне путем увеличения объемов оборонного производства.

Он предупредил, что невыполнение этого станет "дорогостоящей" ошибкой для европейцев.

"Это один из недостатков, но это также окажет негативное влияние на нас в будущих поколениях", – подчеркнул глава Минобороны Польши.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс ранее заявлял, что ЕС должен отказаться от производства технологически продвинутого, но дорогого оружия и перейти к более дешёвому производству качественного оружия, которое можно быстро нарастить.

Кубилюс также заявил, что если Европа хочет иметь лучшие армии, то должна учиться у украинцев.