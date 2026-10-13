ЄС схвалив прохання Італії про виділення понад 8 млрд євро із фонду SAFE

Європейська комісія схвалила план Італії, за яким країна має отримати понад 8 млрд євро із фонду SAFE.

Про це пише Європейська правда з посиланням на La Repubblica.

Це вигідний кредит із дуже низькими відсотковими ставками, який дає змогу Риму оновлювати військовий потенціал, беручи позику без необхідності сплачувати високі відсотки, пояснює видання. Це підтвердили і в Єврокомісії.

"Це дуже важливо для нас і для Італії, з огляду на ту роль, яку італійська оборонна промисловість відіграє в Європі та для Європи. Щодо подальших кроків, Європейська рада має схвалити нашу оновлену версію плану SAFE та італійську версію цього плану, а потім ми перейдемо до підписання кредитної угоди, щоб мати змогу перерахувати уряду Італії першу частину коштів у розмірі 15 %", – повідомив 13 жовтня речник Єврокомісії Тома Реньє.

SAFE – фінансовий інструмент ЄС, який підтримує ті країни-члени, що прагнуть інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі.

Раніше в Європейській комісії повідомляли про плани виділити близько 20 млрд євро невикористаних кредитів за програмою SAFE для оголошення конкурсу оборонних проєктів для ЄС та України.

Нагадаємо, Італія у бюджеті на 2027 рік готується скоротити попередні плани щодо збільшення видатків на оборону, щоб стримати зростання державного боргу.