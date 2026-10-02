ЗМІ: Італія планує скоротити збільшення витрат на оборону через фінансові проблеми

Італія у бюджеті на 2027 рік готується скоротити попередні плани щодо збільшення видатків на оборону, щоб стримати зростання державного боргу.

Про це стало відомо агенції Reuters, пише "Європейська правда".

У п’ятницю уряд представить нові багаторічні економічні прогнози, які стануть основою для бюджету на 2027, що буде оприлюднений наприкінці жовтня в умовах складної економічної ситуації.

Це буде останній бюджет прем’єрки Джорджі Мелоні перед виборами, які мають відбутися наступного року.

За словами джерел, Італія повною мірою використає дозволений додатковий дефіцит для пом’якшення енергетичних витрат, що становить 0,6% ВВП, але має намір скоротити додаткові видатки, спочатку передбачені на оборону, до 0,6% ВВП з раніше запланованих 0,9%.

Додаткові видатки становитимуть близько 14 млрд євро щороку у 2027 та 2028 роках.

Збільшення військових витрат є непопулярним в Італії та викликає розбіжності серед керівних партій. Водночас уряд побоюється надто різкого зростання витрат, оскільки державний борг, за прогнозами, у 2026 році втретє поспіль досягне піку на рівні майже 139% ВВП, а Італія випередить Грецію як країну з найбільшим боргом у єврозоні.

Міністр економіки Джанкарло Джорджетті веде переговори з Європейською комісією, щоб додатковий дефіцит не завадив Італії вийти з процедури бюджетної дисципліни ЄС в середині 2027 року.

Як повідомлялося, уряд Італії не зміг достатньо скоротити державні видатки, щоб вийти з-під фіскального нагляду ЄС, що стало ударом для прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні напередодні загальних виборів наступного року.

Навесні Італія закликала ЄС послабити бюджетні правила через енергетичну кризу, спричинену наслідками війни США проти Ірану.