ЕС одобрил просьбу Италии о выделении более 8 млрд евро из фонда SAFE

Европейская комиссия одобрила план Италии, в соответствии с которым страна должна получить более 8 млрд евро из фонда SAFE.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Это выгодный кредит с очень низкими процентными ставками, который позволяет Риму обновлять военный потенциал, беря кредит без необходимости платить высокие проценты, объясняет издание. Это подтвердили и в Еврокомиссии.

"Это очень важно для нас и для Италии, учитывая ту роль, которую итальянская оборонная промышленность играет в Европе и для Европы. Что касается дальнейших шагов, Европейский совет должен одобрить нашу обновленную версию плана SAFE и итальянскую версию этого плана, а затем мы перейдем к подписанию кредитного соглашения, чтобы иметь возможность перечислить правительству Италии первую часть средств в размере 15 %", – сообщил 13 октября пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье.

SAFE – финансовый инструмент ЕС, который поддерживает те страны-члены, стремящиеся инвестировать в оборонное промышленное производство посредством совместных закупок.

Ранее в Европейской комиссии сообщали о планах выделить около 20 млрд евро неиспользованных кредитов по программе SAFE для объявления конкурса оборонных проектов для ЕС и Украины.

Напомним, Италия в бюджете на 2027 год готовится сократить предыдущие планы по увеличению расходов на оборону, чтобы сдержать рост государственного долга.