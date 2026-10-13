В США заявляют, что "ничего не изменилось" в поставках оружия Украине через PURL

В США заявляют, что продолжают поставлять оружие Украине через механизм PURL.

Об этом в комментарии AFP заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает "Европейская правда".

Уитакер отметил, что не хочет напрямую комментировать "неподтвержденные сообщения" о том, что администрация Дональда Трампа угрожала прекратить поставки оружия, если Киев продолжит удары по российской энергетической инфраструктуре.

"Не думаю, что это соответствует тому, что мне известно на сегодняшний день, а именно: Соединенные Штаты продолжают продавать наше оборудование и боеприпасы нашим европейским и канадским союзникам, которые затем передают их Украине. Мне ничего не известно о каких-либо изменениях в этой программе", – сказал он.

В то же время посол признал, что в настоящее время наблюдается задержка с поставками оборудования в рамках программы PURL, особенно это касается систем противовоздушной обороны.

"Спрос на средства противовоздушной обороны значителен, а их доступность, вероятно, не так высока, как нам хотелось бы", – пояснил Уитакер.

Он отметил, что компании разрабатывают новые подходы к перехвату приближающихся снарядов, и выразил уверенность, что проблему можно решить.

"Я считаю, что это краткосрочная проблема", – добавил дипломат.

Он также предупредил, что время остается критическим, поскольку Украина приближается к зиме.

"Украина стоит перед зимой, во время которой, если не будет энергетического перемирия, ее инфраструктура электроснабжения и отопления может оказаться под значительным давлением", – отметил он.

Уитакер сообщил, что Вашингтон сотрудничает с союзниками, располагающими системами противовоздушной обороны, чтобы как можно быстрее доставить их в Украину.

"Мы будем продолжать ежедневно работать над этим, постараемся найти имеющиеся запасы, а затем увеличим производство по обе стороны Атлантики", – добавил он.

Газета Financial Times ранее сообщила, что администрация Трампа угрожала приостановить поставки оружия через механизм PURL, если Украина не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По этой системе Украина получает американское оборудование, приобретенное союзниками по НАТО.

После этого в НАТО заверили, что поставки американского оружия в Украину продолжаются.