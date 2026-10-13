В Італії опозиція намагається узгодити спільну позицію щодо України перед самітом ЄС

Лідери італійських опозиційних партій працюють над спільною резолюцією з позицією щодо України перед виступом прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні на саміті Європейської ради.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Наразі голови основних політсил не дійшли згоди щодо питання підтримки України.

"Ми також працюємо над резолюцією на завтра, і я сподіваюся, що щодо пункту про конфлікт в Україні всі опозиційні сили зможуть об’єднатися", – сказав лідер партії "Рух 5 зірок" Джузеппе Конте.

Якщо спроба, про яку оголосив лідер "Руху 5 зірок", зазнає невдачі, опозиційні партії повинні будуть подати кожна свою окрему резолюцію. Головною проблемою, як і раніше, залишається позиція щодо війни в Україні.

Лінія Демократичної партії на чолі з Еллі Шляйн полягає у підтримці Києва у поєднанні з дипломатичною ініціативою, що передбачає скликання міжнародної конференції та призначення європейського посередника. Але реформістське крило Демократичної партії застерігає Шляйн від зближення з позицією Конте щодо України та європейської безпеки.

Натомість Альянс Лівих і Зелених та "Рух 5 зірок" категорично проти надсилання додаткової зброї, але виступають за негайний початок переговорів.

Саміт лідерів ЄС відбудеться 15-16 жовтня. На ньому, зокрема, лідери ЄС обговорять з президентом Володимиром Зеленським підтримку України.

Серед іншого, саміт лідерів ЄС 15-16 жовтня закличе допомогти Україні у її підготовці до зими, зокрема, у плані стійкості критичної інфраструктури, а також порушить питання наслідків блокування Росією експортних шляхів Чорним морем.

Більше про підтримку України в Італії читайте у статті: Генерал, расист, політик. Як Роберто Ванначчі став зіркою в Італії та чим це загрожує Україні