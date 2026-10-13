В Италии оппозиция пытается выработать единую позицию по Украине перед саммитом ЕС

Лидеры итальянских оппозиционных партий работают над совместной резолюцией с позицией по Украине перед выступлением премьер-министра Джорджи Мелони на саммите Европейского совета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Пока лидеры основных политических сил не пришли к согласию по вопросу поддержки Украины.

"Мы также работаем над резолюцией на завтра, и я надеюсь, что по пункту о конфликте в Украине все оппозиционные силы смогут объединиться", – сказал лидер партии "Движение 5 звезд" Джузеппе Конте.

Если попытка, о которой объявил лидер "Движения 5 звезд", потерпит неудачу, оппозиционные партии должны будут подать каждая свою отдельную резолюцию. Главной проблемой, как и прежде, остается позиция по поводу войны в Украине.

Линия Демократической партии во главе с Элли Шляйн заключается в поддержке Киева в сочетании с дипломатической инициативой, предусматривающей созыв международной конференции и назначение европейского посредника. Но реформистское крыло Демократической партии предостерегает Шляйн от сближения с позицией Конте в отношении Украины и европейской безопасности.

В свою очередь, Альянс левых и зеленых и "Движение 5 звезд" категорически против поставки дополнительного оружия, но выступают за немедленное начало переговоров.

Саммит лидеров ЕС состоится 15–16 октября. На нем, в частности, лидеры ЕС обсудят с президентом Владимиром Зеленским вопрос поддержки Украины.

Среди прочего, саммит лидеров ЕС 15–16 октября призовет помочь Украине в ее подготовке к зиме, в частности, в плане устойчивости критически важной инфраструктуры, а также поднимет вопрос о последствиях блокирования Россией экспортных путей через Черное море.

Подробнее о поддержке Украины в Италии читайте в статье: Генерал, расист, политик. Как Роберто Ванначчи стал звездой в Италии и чем это грозит Украине