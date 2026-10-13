Зеленский объявил о новых пакетах поддержки от стран ЕС на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе ожидаются новые пакеты поддержки от европейских партнеров.

Об этом Зеленский написал в своем официальном аккаунте в Telegram, сообщает "Европейская правда".

В частности, президент Украины сообщил, что готовится к беседе с премьер-министрами Дании, Литвы, а также – к переговорам с Европейским Союзом.

"На этой неделе будут приняты хорошие решения в поддержку Украины – мы готовим их сейчас. Я продолжаю поддерживать контакты со всеми нашими партнерами, которые могут нам помочь и которые всегда действуют эффективно. И сегодня буду разговаривать с Данией, буду разговаривать с Литвой – с премьер-министрами. Завтра – важные переговоры в Великобритании. На этой неделе – также переговоры с Европейским союзом. Будут пакеты поддержки для Украины, и мы также продвигаемся в переговорах о вступлении в Европейский союз", – написал Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский вновь заявил, что план Украины – открыть все шесть кластеров в переговорах о вступлении в ЕС до конца этого года. Напомним, на саммите лидеров ЕС готовятся открыть ещё два кластера в дополнение к предыдущим двум, которые были открыты летом.

Кроме того, Зеленского ожидают в Брюсселе 16 октября, чтобы обсудить ситуацию в Украине на заседании лидеров ЕС.