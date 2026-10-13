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Украина была избрана в Совет ООН по правам человека на 2027–2029 годы

Новости — Вторник, 13 октября 2026, 20:22 — Ольга Романская

Украину избрали членом Совета ООН по правам человека на следующий срок – 2027–2029 годы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в его аккаунте в X.

Кандидатуру Украины поддержали в качестве члена Совета на следующие три года.

"Я благодарю все государства-члены ООН, поддержавшие кандидатуру Украины. Украина вступает в Совет, продолжая защищать свой народ и свой суверенитет от агрессии России, которая привела к серьезным нарушениям прав человека и международного гуманитарного права", – написал Сибига.

Как член Совета ООН, по словам главы МИД, Украина будет уделять приоритетное внимание привлечению к ответственности за нарушения, совершаемые Россией, поддерживать международные механизмы для их документирования и расследования, выступать за защиту военнопленных. А также – продолжать усилия, направленные на возвращение депортированных и насильно переселенных украинских детей.

"Опираясь на собственный опыт, мы будем работать с партнерами, чтобы усилить привлечение к ответственности, защищать человеческое достоинство, укреплять международную архитектуру прав человека и противодействовать новым вызовам для прав человека во всем мире", – добавил Андрей Сибига. 

Как сообщил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник, за Украину отдали 162 голоса.

Членство в Совете ООН по правам человека длится три года, затем государства переизбираются на новый срок. Украина была членом Совета ООН четыре срока: 2006–2008, 2008–2011, 2018–2020 и 2021–2023 годы.

Напомним, американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что украинец Николай Гнатовский стал председателем секции Европейского суда по правам человека.

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