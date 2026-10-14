Суддя дозволив трьом ЗМІ залишити доступ до Білого дому на час судового процесу

Американський федеральний суддя заявив, що журналісти CNN, MS NOW та Politico можуть і надалі мати доступ до Білого дому, поки триває розгляд їхнього позову проти адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg із посиланням на відповідну заяву, передає "Європейська правда".

Окружний суддя США Тімоті Дж. Келлі вкотре підтримав ЗМІ у їхній спробі скасувати заборону на доступ їхніх репортерів до території Білого дому, яку минулого місяця ввів Трамп.

Келлі зазначив, що ймовірність успіху ЗМІ у судовому процесі, а також шкода, якої вони зазнають від заборони, наразі переважають нібито висловлені урядом занепокоєння щодо інтересів національної безпеки.

Суддя також зауважив, що немає жодних доказів того, що Трамп спирався на заявлені міркування національної безпеки, коли видав цю заборону.

"І що вражає, у матеріалах справи практично немає доказів, які б пояснювали або виправдовували цю "заборону" з погляду національної безпеки. Наприклад, майже немає аргументів на користь того, що ці інциденти насправді завдали шкоди національній безпеці або безпеці будь-якого державного посадовця", – зазначив він.

Зазначається, що постанова, ухвалена у вівторок, 13 жовтня, залишатиметься чинною протягом усього судового розгляду, доки федеральний уряд не подасть апеляцію.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп оголосив, що забороняє Politico, CNN та MS NOW доступ до Білого дому – крок, який юридичні експерти назвали неконституційним.

21 вересня ці три ЗМІ подали федеральний позов проти президента.

Пізніше телеканали ABC, CBS, NBC і навіть лояльний до Трампа Fox News оголосили бойкот офіційним заходам. До протесту приєдналися газети New York Times і Washington Post – вони припинили публікувати офіційні кадри та матеріали, пов’язані з президентом.

24 вересня репортерам Politico, CNN та MS NOW відновили доступ до Білого дому після рішення судді, який зобов’язав адміністрацію Трампа негайно допустити представників трьох медіа.

Однак згодом Білий дім не дозволив журналістам CNN та Politico супроводжувати президента США Дональда Трампа на борту Air Force One під час його поїздок.