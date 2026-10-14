Судья разрешил трём СМИ сохранить доступ в Белый дом на время судебного разбирательства

Американский федеральный судья заявил, что журналисты CNN, MS NOW и Politico могут и в дальнейшем иметь доступ в Белый дом, пока продолжается рассмотрение их иска против администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление, передает "Европейская правда".

Окружной судья США Тимоти Дж. Келли в очередной раз поддержал СМИ в их попытке отменить запрет на доступ их репортеров на территорию Белого дома, введенный Трампом в прошлом месяце.

Келли отметил, что вероятность успеха СМИ в судебном процессе, а также ущерб, который они несут от запрета, на данный момент перевешивают якобы выраженные правительством опасения относительно интересов национальной безопасности.

Судья также отметил, что нет никаких доказательств того, что Трамп опирался на заявленные соображения национальной безопасности, когда ввел этот запрет.

"И что поражает, в материалах дела практически нет доказательств, которые бы объясняли или оправдывали этот "запрет" с точки зрения национальной безопасности. Например, почти нет аргументов в пользу того, что эти инциденты действительно нанесли ущерб национальной безопасности или безопасности какого-либо государственного должностного лица", – отметил он.

Отмечается, что постановление, принятое во вторник, 13 октября, будет оставаться в силе на протяжении всего судебного разбирательства, пока федеральное правительство не подаст апелляцию.

Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что запрещает Politico, CNN и MS NOW доступ в Белый дом – шаг, который юридические эксперты назвали неконституционным.

21 сентября эти три СМИ подали федеральный иск против президента.

Позже телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльный к Трампу Fox News объявили бойкот официальным мероприятиям. К протесту присоединились газеты New York Times и Washington Post – они прекратили публиковать официальные кадры и материалы, связанные с президентом.

24 сентября репортерам Politico, CNN и MS NOW восстановили доступ в Белый дом после решения судьи, обязавшего администрацию Трампа немедленно допустить представителей этих трех СМИ.

Однако впоследствии Белый домне разрешил журналистам CNN и Politico сопровождать президента США Дональда Трампа на борту Air Force One во время его поездок.