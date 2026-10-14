Прем’єр Британії виключив партнерство лейбористів із "зеленими" через резолюцію про сіонізм

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем виключає партнерство Лейбористської партії з Партією зелених після ухвалення резолюції щодо сіонізму.

Про це він сказав під час сесії запитань до прем’єр-міністра, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

У середу, 14 жовтня, Бернем виключив будь-яке партнерство між Лейбористською партією та Партією зелених після ухвалення ними суперечливої резолюції, в якій заявляється, що "сіонізм – це расизм".

"Дозвольте мені однозначно засудити цю резолюцію. Вона є неправильною. Вона є антисемітською, і ця частина парламенту не матиме до неї жодного стосунку. Ми не можемо підтримати партнерство з партією, яка дотримується позиції, що була нещодавно прийнята", – сказав він.

Нагадаємо, "Зелені" ухвалили резолюцію, в якій сіонізм визначено як "політичну ідеологію, що закликає до створення – а тепер, коли вона вже існує, до збереження – етнонаціоналістичної єврейської держави на території історичної Палестини з виключенням та/або пануванням над неєврейським населенням".

Для інших, зокрема для єврейської громади у Великій Британії, сіонізм означає право єврейського народу на власну батьківщину.

Після цього Міністерство закордонних справ Ізраїлю заборонило лідеру Партії зелених Заку Поланскі в’їзд до країни.