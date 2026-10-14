Укр Рус Eng

Прем’єр Британії виключив партнерство лейбористів із "зеленими" через резолюцію про сіонізм

Новини — Середа, 14 жовтня 2026, 14:58 — Уляна Кричковська-Богданова

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем виключає партнерство Лейбористської партії з Партією зелених після ухвалення резолюції щодо сіонізму.

Про це він сказав під час сесії запитань до прем’єр-міністра, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

У середу, 14 жовтня, Бернем виключив будь-яке партнерство між Лейбористською партією та Партією зелених після ухвалення ними суперечливої резолюції, в якій заявляється, що "сіонізм – це расизм".

"Дозвольте мені однозначно засудити цю резолюцію. Вона є неправильною. Вона є антисемітською, і ця частина парламенту не матиме до неї жодного стосунку. Ми не можемо підтримати партнерство з партією, яка дотримується позиції, що була нещодавно прийнята", – сказав він.

Нагадаємо, "Зелені" ухвалили резолюцію, в якій сіонізм визначено як "політичну ідеологію, що закликає до створення – а тепер, коли вона вже існує, до збереження – етнонаціоналістичної єврейської держави на території історичної Палестини з виключенням та/або пануванням над неєврейським населенням".

Для інших, зокрема для єврейської громади у Великій Британії, сіонізм означає право єврейського народу на власну батьківщину.

Після цього Міністерство закордонних справ Ізраїлю заборонило лідеру Партії зелених Заку Поланскі в’їзд до країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
Реклама: