Єврорада закличе заборонити транзит в ЄС зерна, вкраденого Росією в окупованій Україні

Лідери Європейського Союзу мають наголосити на необхідності не допустити експорту через територію ЄС зерна, яке Росія викрадає з тимчасово окупованих територій України.

Про це йдеться у проєкті висновків саміту Європейської ради 15-16 жовтня, з яким ознайомилася кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі.

Лідери ЄС закличуть фактично заблокувати експорт через територію Євросоюзу зерна, вкраденого Росією на окупованих територіях України.

"Європейська рада наголошує на необхідності не допустити експорту через ЄС зерна, викраденого Росією з тимчасово окупованих українських територій", – йдеться у проєкті документа.

Також, як вже повідомляла "ЄвроПравда" з посиланням на джерела, Європейська рада також "висловить жаль з приводу рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального".

Окрім того, під час засідання Європейської ради 15-16 жовтня не планується прийняття додаткових рішень щодо фінансування України, також на порядку денному лідерів ЄС немає питання щодо можливості використання заморожених активів РФ, хоча ця тема може бути піднята під час дискусії.

Також саміт лідерів ЄС 15-16 жовтня закличе допомогти Україні у її підготовці до зими, зокрема, у плані стійкості критичної інфраструктури, а також порушить питання наслідків блокування Росією експортних шляхів Чорним морем.

Нагадаємо, розгляд "українського питання" під час засідання Європейської ради в Брюсселі запланований на 16 жовтня, очікується присутність президента України Володимира Зеленського.