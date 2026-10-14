Евросовет призовет запретить транзит в ЕС зерна, украденного Россией в оккупированной Украине

Лидеры Европейского Союза должны подчеркнуть необходимость не допустить экспорта через территорию ЕС зерна, которое Россия похищает с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом говорится в проекте выводов саммита Европейского совета 15-16 октября, с которым ознакомилась корреспондентка "Европейской правды" в Брюсселе.

Лидеры ЕС призовут фактически заблокировать экспорт через территорию Евросоюза зерна, похищенного Россией на оккупированных территориях Украины.

"Европейский совет подчеркивает необходимость не допустить экспорта через ЕС зерна, похищенного Россией с временно оккупированных украинских территорий", – говорится в проекте документа.

Кроме того, как уже сообщала "ЕвроПравда" со ссылкой на источники, Европейский совет также "выразит сожаление по поводу решения Соединённых Штатов временно отменить санкции в отношении российского дизельного топлива".

Кроме того, во время заседания Европейского совета 15–16 октября не планируется принятие дополнительных решений о финансировании Украины, также в повестке дня лидеров ЕС нет вопроса о возможности использования замороженных активов РФ, хотя эта тема может быть поднята в ходе дискуссии.

Также саммит лидеров ЕС 15-16 октября призовет помочь Украине в ее подготовке к зиме, в частности, в плане устойчивости критически важной инфраструктуры, а также поднимет вопрос о последствиях блокирования Россией экспортных путей через Черное море.

Напомним, рассмотрение "украинского вопроса" в ходе заседания Европейского совета в Брюсселе запланировано на 16 октября, ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского.