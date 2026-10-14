Лідери ЄС виступлять проти символіки РФ і Білорусі на спортивних та культурних подіях

Лідери держав Європейського Союзу планують наголосити, що до встановлення миру в Україні неможлива нормалізація участі Росії та Білорусі у міжнародних спортивних і культурних заходах, зокрема через демонстрацію їхньої національної символіки.

Про це йдеться в оновленому проєкті висновків саміту Європейської ради 15-16 жовтня, з яким ознайомилася кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі.

У проєкті висновків лідери ЄС вперше окремо акцентують на національній символіці Росії та Білорусі у контексті участі в спортивних і культурних подіях.

"Європейська рада повторює, що доти, доки в Україні не буде справедливого і тривалого миру, не повинно бути нормалізації участі Росії та Білорусі у міжнародних спортивних і культурних заходах, зокрема через демонстрацію національних символів", – йдеться у проєкті документа.

Нагадаємо, на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 12 жовтня міністри вже обговорювали недопущення повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань під прапорами Росії чи Білорусі.

У липні 2026 року головна дипломатка ЄС Кая Каллас засудила рішення Міжнародного олімпійського комітету, що створює передумови для повернення російських спортсменів на змагання.

Як відомо, в кінці червня 2026 МОК вніс зміни до Олімпійської хартії, які можуть спростити повернення Росії, а 7 липня ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Це рішення вже викликало шквал негативних реакцій у спортивній спільноті та з боку профільних посадовців.