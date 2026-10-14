Лидеры ЕС выступят против символики РФ и Беларуси на спортивных и культурных событиях

Лидеры стран Европейского Союза планируют подчеркнуть, что до установления мира в Украине невозможна нормализация участия России и Беларуси в международных спортивных и культурных мероприятиях, в частности в связи с демонстрацией их национальной символики.

Об этом говорится в обновленном проекте выводов саммита Европейского совета 15-16 октября, с которым ознакомилась корреспондентка "Европейской правды" в Брюсселе.

В проекте выводов лидеры ЕС впервые отдельно акцентируют внимание на национальной символике России и Беларуси в контексте участия в спортивных и культурных мероприятиях.

"Европейский совет вновь заявляет, что до тех пор, пока в Украине не будет справедливого и прочного мира, не должно быть нормализации участия России и Беларуси в международных спортивных и культурных мероприятиях, в частности через демонстрацию национальных символов", – говорится в проекте документа.

Напомним, на заседании Совета ЕС по иностранным делам 12 октября министры уже обсуждали недопущение возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под флагами России или Беларуси.

В июле 2026 года верховный дипломат ЕС Кая Каллас осудила решение Международного олимпийского комитета, создающее предпосылки для возвращения российских спортсменов на соревнования.

Как известно, в конце июня 2026 года МОК внес изменения в Олимпийскую хартию, которые могут упростить возвращение России, а 7 июля принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

Это решение уже вызвало шквал негативных реакций в спортивном сообществе и со стороны профильных чиновников.