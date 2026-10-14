У Польщі збудують новий хаб для літаків НАТО

У вроцлавському аеропорту "Страховіце" планують збудувати новий хаб для американських військових літаків НАТО.

Про це пише RMF24, інформує "Європейська правда".

Серед об’єктів, які планують побудувати, – чотири стоянки для потужних транспортних літаків C-5 Galaxy, три – для літаків C-130 Hercules, нові руліжні доріжки та технічна інфраструктура.

"Цей проєкт реалізується на підставі польсько-американської угоди про посилену оборонну співпрацю (EDCA). Нова інфраструктура має збільшити можливості прийому військових літаків та забезпечення повітряного транспорту збройних сил США", – зазначили в Інспекції підтримки збройних сил Польщі.

У середу, 14 жовтня, був підписаний договір в Регіональному управлінні інфраструктури у Вроцлаві про створення нового хабу. Він охоплює п’ять із двадцяти завдань, пов’язаних із будівництвом бази ВПС США.

Завершення робіт, сертифікацію та готовність до прийому літаків запланували на 2029 рік.

Нагадаємо, Польща веде перемовини зі США про створення постійної бази американських військ у країні. А 23 вересня президент Польщі Кароль Навроцький сказав, що питання щодо створення американської бази в Польщі "вирішене" і що об’єкт матиме назву "Форт Трамп".

Також у польському Дембліні створять сервісний центр для двигунів американських ударних вертольотів AH-64E Apache.