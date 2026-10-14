В Польше построят новый хаб для самолетов НАТО

Во вроцлавском аэропорту "Страховице" планируют построить новый хаб для американских военных самолетов НАТО.

Об этом пишет RMF24, сообщает "Европейская правда".

Среди объектов, которые планируется построить, – четыре стоянки для мощных транспортных самолетов C-5 Galaxy, три – для самолетов C-130 Hercules, новые рулежные дорожки и техническая инфраструктура.

"Этот проект реализуется на основании польско-американского соглашения об усиленном оборонном сотрудничестве (EDCA). Новая инфраструктура должна расширить возможности приема военных самолетов и обеспечения воздушного транспорта вооруженных сил США", – отметили в Инспекции поддержки вооруженных сил Польши.

В среду, 14 октября, в Региональном управлении инфраструктуры во Вроцлаве был подписан договор о создании нового хаба. Он охватывает пять из двадцати задач, связанных со строительством базы ВВС США.

Завершение работ, сертификацию и готовность к приему самолетов запланировали на 2029 год.

Напомним, Польша ведет переговоры с США о создании постоянной базы американских войск в стране. А 23 сентября президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вопрос о создании американской базы в Польше "решен" и что объект будет называться "Форт Трамп".

Также в польском Демблине создадут сервисный центр для двигателей американских ударных вертолетов AH-64E Apache.