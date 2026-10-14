Турция и ЕС начали технические переговоры об обновлении Таможенного союза

Переговоры о Таможенном союзе между Турцией и ЕС продвигаются в индивидуальном порядке, в то время как объем двусторонней торговли достиг 233 млрд долларов.

Об этом пишет Anadolu, сообщает "Европейская правда".

Между Турцией и ЕС начались технические переговоры по модернизации Таможенного союза в сферах электронной коммерции, инвестиций, государственных закупок и сельскохозяйственной продукции. В то же время продолжаются дипломатические усилия, направленные на то, чтобы предложенные европейские ограничения не повлияли на цепочки поставок турецких автомобилей и электромобилей.

"Мы добиваемся прогресса в каждом конкретном случае, поскольку соответствующие вопросы уже подняты, и представители Европейской комиссии ведут с нами переговоры", – сказал министр торговлі Турции Омер Болат.

По словам министра, двусторонний товарооборот между Турцией и ЕС за последние три десятилетия вырос в 11 раз и достиг рекордного уровня – 233 млрд долларов.

Он отметил, что двусторонний анализ завершен с учетом нового турецкого закона о государственных закупках, принятого в конце июля. И, по его словам, хотя Совет ЕС еще не предоставил Европейской комиссии официального мандата на начало переговоров о модернизации Таможенного союза из-за позиции некоторых государств-членов, технические переговоры уже начались.

Впрочем, отдельные положения проекта могут повлиять на будущие инвестиции и нарушить интегрированные цепочки поставок, в частности в секторах электромобилей и автомобилестроения.

Болат отметил, что ЕС координирует с Турцией подготовку законодательства в сфере цифровой торговли, поскольку страна по-прежнему освобождена от недавно введенного регламента ЕС, предусматривающего взимание сбора в размере 3 евро за каждую посылку.

Ранее Турция и ЕС договорились модернизировать соглашение о таможенном союзе. Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Турция является важным партнером ЕС.

Напомним, Турция начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, однако в 2016 году процесс приостановился. Прогресс Турции в области евроинтеграции затормозился из-за ряда факторов, в частности из-за опасений по поводу прав человека, демократического управления и нерешенного спора по Кипру, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.