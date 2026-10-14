Макрон: политические силы используют протестующих старшеклассников

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что старшеклассников, участвующих в протестах, "используют" политические силы в преддверии президентских выборов в стране, которые состоятся в апреле 2027 года.

Заявление французского президента озвучила пресс-секретарь Мод Брежон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам пресс-секретаря, Макрон поручил правительству в течение нескольких недель подготовить "конкретные меры" в ответ на беспорядки среди учащихся средних школ.

Она выступила после того, как президент провел еженедельное совещание со своим кабинетом министров, на следующий день после общенациональных демонстраций солидарности, которые продемонстрировали значительную поддержку студентов.

Министерство внутренних дел сообщило, что во вторник в демонстрациях в Париже и других городах приняли участие 161 500 человек. Профсоюзы, организовавшие митинги, оценивают эту цифру в 480 тысяч человек.

На окраинах маршей в Париже и Лионе вспыхнули единичные случаи насилия, в ответ на которые полиция применила слезоточивый газ.

Брежон сказала, что на заседании правительства Макрон "подчеркнул, что у молодежи есть обоснованные опасения, но отметил, что ими злоупотребляют в политических целях и превращают их протесты в городские беспорядки".

Напомним, ранее сообщалось о почти 7 тысячах задержанных во время протестов французских старшеклассников с середины сентября.

13 октября к протестам присоединилась шведская активистка Грета Тунберг.

А 7 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его правительство до конца месяца представит меры, призванные решить проблемы старшеклассников.

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