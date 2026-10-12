ЄС побоюється екологічної катастрофи через російський "тіньовий флот"

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас попереджає про загрозу розливу нафти біля європейських берегів, спричиненого так званим "тіньовим флотом" Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Ці судна є "екологічними бомбами уповільненої дії", оскільки вони часто старі, погано обслуговуються та недостатньо застраховані, заявила Каллас.

Протягом останніх місяців ЄС провів шість інспекцій у рамках боротьби з "тіньовим флотом". Кожна з цих операцій на борту суден коштує Росії час і гроші, пояснила дипломатка.

Однак найбільший тиск на Москву чинять дипломатичні заходи, додала вона.

Наприклад, на прохання ЄС африканські країни вилучили сотні суден зі своїх реєстрів.

"Втрата прапора робить танкер більш вразливим до інспекцій та конфіскацій, а також призводить до того, що органи влади, страховики, банки та трейдери вагаються вести з ним справи", – зазначила Каллас.

На сьогодні ЄС наклав санкції на приблизно 670 суден.

Як повідомлялося, ЄС має намір розширити свою військово-морську місію в Середземному морі з метою протидіяти "тіньовому флоту" Росії та захистити підводну інфраструктуру.

Нагадаємо, на початку серпня місія Irini здійснила огляд танкера Toa Payoh, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії, з метою перевірки його національної приналежності та реєстрації під прапором.

Раніше Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування.