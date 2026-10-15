Reuters: США хотят ослабить санкции против судов "теневого флота"

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против судов так называемого "теневого флота", которые перевозили нефть и нефтепродукты, в частности, из России, Ирана и Венесуэлы.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Цель такого шага – снизить мировые ставки на грузовые перевозки, которые достигли рекордных показателей, сообщил в среду американский чиновник.

Эти обсуждения проходят через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп временно отменил санкции в отношении российского дизельного топлива.

По словам американского чиновника, новые переговоры касаются возможности разрешить перевозку "легальной нефти" на судах, в отношении которых ранее были введены санкции. Речь идет о нефти и нефтепродуктах, не подпадающих под санкции Вашингтона, а не о российской или иранской нефти, в отношении которых действуют ограничительные меры.

Цель заключается в том, чтобы увеличить объемы экспорта нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива, отметил чиновник.

По данным исследовательской компании Energy Aspects, министр энергетики США Крис Райт заявил в видеообращении к участникам Всемирного нефтяного конгресса в Эр-Рияде на этой неделе, что администрация обсуждает возможность ослабления санкций против судов "теневого флота". По его словам, это должно помочь снизить рекордные ставки на грузовые перевозки, которые сократили спрос на американскую нефть.

Фрагменты выступления были опубликованы в социальных сетях, однако Reuters не удалось получить полное видео или стенограмму выступления. В Министерстве энергетики США сообщили, что эти материалы недоступны.

Компаниям, которые захотят использовать суда, подпадающие под санкции, придется обращаться за разрешением в Министерство финансов США, сообщил американский чиновник.

В Министерстве энергетики США заявили, что любое решение об ослаблении санкций против "теневого флота" не поможет России перевозить нефть или нефтепродукты.

Высокие цены на нефть и топливо представляют риск для Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. Санкции в отношении российского дизельного топлива Трамп отменил до 7 апреля.

Как сообщалось, ЕС намерен расширить свою военно-морскую миссию в Средиземном море с целью противодействия "теневому флоту" России.

Между тем глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас предупреждает об угрозе разлива нефти у европейских берегов, вызванного "теневым флотом" России.