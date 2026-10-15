Група підтримки України в Конгресі США: обмеження, що загрожують цивільним, неприпустимі

Група підтримки України в Палаті представників Сполучених Штатів стривожена повідомленням щодо погроз зупинити надання розвідданих Україні та обмеження роботи Starlink.

Про це йдеться у заяві, опублікованій групою у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Конгресмени заявили, що занепокоєні повідомленнями з України про те, що США припинили надавати розвідувальну підтримку та доступ до Starlink, наражаючи мирних жителів і американських громадян в Україні на небезпеку російських атак.

"Конгрес неодноразово наголошував, що Сполучені Штати повинні надавати розвідувальну підтримку, щоб врятувати життя людей від безжальних ударів Росії. Союзники США оплачують доступ України до мережі Starlink. Обмеження, які наражають цивільне населення на небезпеку, є неприйнятними і не будуть схвалені Конгресом", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив у вівторок в інтерв’ю радіостанції NPR, що українські військові отримали попередження та погрози щодо обміну розвідданими, але ці погрози поки що не були втілені в життя.

Президент США Дональд Трамп також заявив журналістам у вівторок, 13 жовтня, що обмін розвідданими триває.

Між тим у Білому домі заявили, що непричетні до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні, та вказали, що не контролюють компанію SpaceX.