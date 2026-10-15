Группа поддержки Украины в Конгрессе США: ограничения, угрожающие гражданским, недопустимы

Группа поддержки Украины в Палате представителей Соединенных Штатов обеспокоена сообщениями об угрозах прекратить предоставление разведывательных данных Украине и ограничить работу Starlink.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном группой в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Конгрессмены заявили, что обеспокоены сообщениями из Украины о том, что США прекратили оказывать разведывательную поддержку и предоставлять доступ к Starlink, подвергая мирных жителей и американских граждан в Украине опасности российских атак.

"Конгресс неоднократно подчеркивал, что Соединенные Штаты должны оказывать разведывательную поддержку, чтобы спасти жизни людей от безжалостных ударов России. Союзники США оплачивают доступ Украины к сети Starlink. Ограничения, которые подвергают гражданское население опасности, неприемлемы и не будут одобрены Конгрессом", – говорится в заявлении.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил во вторник в интервью радиостанции NPR, что украинские военные получали предупреждения и угрозы, связанные с обменом разведданными, но эти угрозы пока не были воплощены в жизнь.

Президент США Дональд Трамп также заявил журналистам во вторник, 13 октября, что обмен разведданными продолжается.

Между тем в Белом доме заявили, что не имеют отношения к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине, и указали, что не контролируют компанию SpaceX.