У Луврі попередили про загрозу закриття музею без достатнього фінансування

Директор Лувру Крістоф Лерібо попереджає, що найвідвідуваніший у світі музей зрештою буде змушений закрити свої двері для відвідувачів, якщо французька держава не втрутиться, щоб профінансувати капітальний ремонт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у середу в інтерв’ю Le Figaro.

Лерібо зазначив, що музей має намір залучити приватні джерела фінансування для своєї трансформації, але значне вливання державних коштів потрібно буде схвалити після національних виборів наступного року.

"Хто б не сформував наступний уряд, він повинен пам’ятати: якщо Лувр не буде відремонтований, модернізований та реорганізований, він дуже швидко відстане від сучасних вимог і зрештою буде змушений закрити свої двері для відвідувачів. Це стане катастрофою", – сказав він.

Лерібо був призначений на посаду у лютому після резонансного пограбування 19 жовтня минулого року, коли банда злодіїв вдерлася до Лувру, щоб викрасти королівські коштовності вартістю 100 мільйонів доларів.

Він визначив вирішення проблем, висвітлених у результаті крадіжки, своїм пріоритетом, і напередодні першої річниці злочину заявив, що реалізація генерального плану безпеки вартістю 83 мільйони євро "просувається швидкими темпами".

Заходи включають створення нової посади керівника служби безпеки, модернізацію мережі камер спостереження, а також посилення спостереження по периметру та в місцях доступу.

Лерібо стверджував, що довгострокові покращення можна здійснити лише в рамках більш масштабної реорганізації, яку він запланував для цієї установи.

"Заходи, необхідні для забезпечення безпеки музею, вимагають робіт в історичній будівлі та її інфраструктурі. Не існує легкого, чудодійного "поверхневого" рішення. Усе взаємопов’язане, усе взаємозалежне", – додав він.

Масштаби робіт та їхня вартість набули надзвичайно політичного характеру: президент Емманюель Макрон виступає за капітальну реконструкцію Лувру вартістю 600 мільйонів євро, яка передбачатиме будівництво нового входу.

Як повідомлялось, "велике пограбування" Лувру здійснили за 7 хвилин.

У липні цього року пограбована галерея Лувру відкрилася для відвідувачів без експонатів.