Пограбована галерея Лувру відкрилася для відвідувачів без експонатів

Галерея Аполлона в Луврі знову відкрилася для відвідувачів у середу через дев'ять місяців після зухвалого пограбування королівських реліквій вартістю 102 мільйони доларів – але вже без коштовностей у вітринах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Відвідувачі знову можуть милуватися багатством інтер'єру Галереї Аполлона XVII століття, одного з найвідоміших історичних просторів Лувру. Утім, за словами директора музею Крістофа Лерібо, самі коштовності відтепер експонуватимуться в іншому, більш безпечному місці музею.

Міністерка культури Катрін Пегар привітала відкриття галереї як символ нового початку для музею після того, що вона назвала "травмою для всього світу". Вона також пообіцяла посилити заходи безпеки в музеях по всій країні.

Нагадаємо, у жовтні двоє чоловіків серед білого дня припаркували біля Лувру вантажний підйомник, піднялися на другий поверх, розбили вікно, за допомогою болгарок розкрили вітрини й втекли на скутерах із награбованим разом із двома спільниками.

Усе пограбування тривало менш ніж сім хвилин.

Чотирьом особам, яких підозрюють у безпосередній участі в злочині, висунуто звинувачення, наразі вони перебувають під вартою.

Однак викрадені речі й досі не знайдені, за винятком корони імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, яку виявили пошкодженою неподалік від музею. Зараз вона перебуває на реставрації.

У лютому Лоранс де Кар, яка очолювала музей під час пограбування, пішла у відставку після шквалу критики.