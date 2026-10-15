В Лувре предупредили об угрозе закрытия музея без достаточного финансирования

Директор Лувра Кристоф Лерибо предупреждает, что самый посещаемый в мире музей будет вынужден закрыть свои двери для посетителей, если французское государство не вмешается, чтобы профинансировать капитальный ремонт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в среду в интервью Le Figaro.

Лерибо отметил, что музей намерен привлечь частные источники финансирования для своей трансформации, но значительное вливание государственных средств нужно будет одобрить после национальных выборов в следующем году.

"Кто бы ни сформировал следующее правительство, оно должно помнить: если Лувр не будет отремонтирован, модернизирован и реорганизован, он очень быстро отстанет от современных требований и в итоге будет вынужден закрыть свои двери для посетителей. Это станет катастрофой", – сказал он.

Лерибо был назначен на эту должность в феврале после громкого ограбления 19 октября прошлого года, когда банда воров ворвалась в Лувр, чтобы похитить королевские драгоценности стоимостью 100 миллионов долларов.

Он определил решение проблем, выявленных в результате кражи, своим приоритетом и накануне первой годовщины преступления заявил, что реализация генерального плана безопасности стоимостью 83 миллиона евро "продвигается быстрыми темпами".

Меры включают создание новой должности руководителя службы безопасности, модернизацию сети камер наблюдения, а также усиление наблюдения по периметру и в местах доступа.

Лерибо утверждал, что долгосрочные улучшения можно осуществить только в рамках более масштабной реорганизации, которую он запланировал для этого учреждения.

"Меры, необходимые для обеспечения безопасности музея, требуют работ в историческом здании и его инфраструктуре. Не существует легкого, чудодейственного "поверхностного" решения. Все взаимосвязано, все взаимозависимо", – добавил он.

Масштабы работ и их стоимость приобрели политический характер: президент Эмманюэль Макрон выступает за капитальную реконструкцию Лувра стоимостью 600 миллионов евро, которая предусматривает строительство нового входа.

Как сообщалось, "крупное ограбление" Лувра совершили за 7 минут.

В июле этого года ограбленная галерея Лувра открылась для посетителей без экспонатов.