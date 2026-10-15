Прем’єр Болгарії не впевнений, чи це Росія атакує українські кораблі у Чорному морі

Болгарія вважає недостатніми докази того, що за морськими атаками, які потопили кілька суден біля її чорноморського узбережжя, стоїть саме Росія.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев перед початком саміту ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Прем’єр Болгарії визнав, що логіка свідчить про російські атаки.

"У нас є припущення, і я висловив ці припущення російському послу, якого я викликав. Зрештою, це просто нелогічно, щоб Україна атакувала кораблі з власним зерном", – визнав він.

"Однак у нас немає твердих доказів, що ці дрони – російські", – стверджував Радев.

Радев не виключив, що такі докази з’являться згодом.

"Ми робимо все можливе, ми дослідили один із вцілілих кораблів, ми надіслали туди команду – але вони нічого не знайшли. Ми сподіваємося знайти уламки дрона на кораблі CHELSEA 3, коли доправимо його в док, і тоді сподіваємося мати тверді докази", – пояснив він.

Радев визнав, що боїться наслідків того, що припущення підтвердиться, і це означатиме, що Росія здійснила атаку на території НАТО.

"Коли ми говоримо про напад на певну державу, не можна не наводити вагомих і чітких доказів. Ми дуже чітко заявили, що не хочемо бути учасниками цієї війни. Але логічно, що атака походила з Росії, бо її результати вигідні Росії. Це дуже, дуже нагадує терористичний акт, що викликає велике занепокоєння", – додав прем’єр.

У вівторок, 13 жовтня, після чергової атаки біля берегів Болгарії з потопленого дронами судна врятували 5 моряків, 11 – зникли безвісти.

Минулого тижня ще один корабель затонув після атаки дронами поблизу узбережжя Болгарії.

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