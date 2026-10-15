Премьер Болгарии не уверен, Россия ли атакует украинские суда в Чёрном море

Болгария считает недостаточными доказательства того, что за морскими атаками, в результате которых были потоплены несколько судов у её черноморского побережья, стоит именно Россия.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев перед началом саммита ЕС, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Премьер Болгарии признал, что логика указывает на российские атаки.

"У нас есть предположения, и я высказал эти предположения российскому послу, которого я вызвал. В конце концов, просто нелогично, чтобы Украина атаковала корабли со своим собственным зерном", – признал он.

"Однако у нас нет твердых доказательств, что эти дроны – российские", – утверждал Радев.

Радев не исключил, что такие доказательства появятся позже.

"Мы делаем все возможное, мы обследовали один из уцелевших кораблей, мы отправили туда команду – но они ничего не нашли. Мы надеемся найти обломки дрона на корабле CHELSEA 3, когда доставим его в док, и тогда надеемся получить веские доказательства", – пояснил он.

Радев признал, что боится последствий того, что предположение подтвердится, и это будет означать, что Россия совершила атаку на территории НАТО.

"Когда мы говорим о нападении на какое-то государство, нельзя не приводить весомых и четких доказательств. Мы очень четко заявили, что не хотим быть участниками этой войны. Но логично, что атака исходила из России, потому что её результаты выгодны России. Это очень, очень напоминает террористический акт, что вызывает большую тревогу", – добавил премьер.

Во вторник, 13 октября, после очередной атаки у берегов Болгарии с потопленного дронами судна спасли 5 моряков, 11 – пропали без вести.

На прошлой неделе еще одно судно затонуло после атаки дронов у побережья Болгарии.

Читайте также статью: Почти союзник Кремля: как выборы в Болгарии могут укрепить власть пророссийского Радева.