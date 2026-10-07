Болгарія зупинила пошуки екіпажу судна, яке затонуло після атаки дронами

Болгарія остаточно припинила пошуково-рятувальну операцію зниклого екіпажу судна, яке затонуло після атаки безпілотником у вівторок у виключній економічній зоні країни у Чорному морі.

Про це телеканалу Nova повідомив віцеадмірал Румен Ніколов з Виконавчого агентства з питань морського управління, передає "Європейська правда".

Операцію з пошуку екіпажу зупинили 6 жовтня ввечері й більше не планують відновлювати.

"Від моряків першого судна немає слідів, і не буде. Відсутня інформація й про уламки дронів. Знайдено човен, три рятувальні плоти та частини обладнання корабля" – заявив Ніколов.

Він додав, що інцидент стався у так званій "відповідальній пошуково-рятувальній зоні", а не в територіальних водах країни, які простягаються до 12 морських миль від узбережжя.

Друге судно, яке зазнало атаки дронів у тому ж районі, було пошкоджене, але екіпаж за сприяння болгарських військових встиг евакуюватися.

Уряд Болгарії офіційно не називає винних у цій атаці. Міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов каже, що поки що не можна сказати, чи дрони, які вразили два кораблі, були українськими чи російськими.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що українські ВМС зв’язались із болгарськими колегами щодо атаки на два цивільні судна у водах Болгарії, та що атаку здійснила Росія.

Як відомо, 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна – ALFA WATAN, що плаває під прапором Того, та ABLE під прапором Палау.

Це другий подібний інцидент за два дні: 5 жовтня поблизу румунського узбережжя судно, яке перевозило зерно з України до Італії, було підбите дронами. Відомо про щонайменше одного загиблого.