Мерц прокоментував ідею перенесення заморожених активів Росії під контроль США

Заморожені в Європі російські активи мають залишатися під європейським контролем, а рішення щодо їхньої подальшої долі повинні ухвалювати самі європейці.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі 15 жовтня.

Німецького канцлера запитали, як він ставиться до ідеї передати заморожені в ЄС російські активи під контроль США задля сприяння мирному врегулюванню.

"Це активи, які заморожені в Європі – і вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і ми ухвалюємо щодо цього рішення", – наголосив Мерц.

Як повідомляла "Європейська правда", за даними джерел, США запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів та передати їх до фінансової структури під контролем Вашингтона з метою відновлення мирних переговорів.

У Брюсселі 15-16 жовтня триває саміт лідерів ЄС, але питання використання заморожених активів РФ наразі не стоїть на порядку денному; також не планується прийняття додаткових рішень щодо фінансування України.

Раніше у Парламентській асамблеї Ради Європи запропонували шлях для того, щоб передати заморожені кошти РФ Україні на основі рішень Європейського суду з прав людини.

Про деталі цієї ініціативи – в статті Страсбург шукає російські активи: чи вийде передати Україні гроші РФ за рішенням ЄСПЛ.