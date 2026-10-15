Мерц прокомментировал идею перевода замороженных активов России под контроль США

Замороженные в Европе российские активы должны оставаться под европейским контролем, а решение об их дальнейшей судьбе должны принимать сами европейцы.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе 15 октября.

Немецкого канцлера спросили, как он относится к идее передачи замороженных в ЕС российских активов под контроль США в целях содействия мирному урегулированию.

"Это активы, которые заморожены в Европе – и они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и мы принимаем по этому поводу решение", – подчеркнул Мерц.

Как сообщала "Европейская правда", по данным источников, США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов и передать их в финансовую структуру под контролем Вашингтона с целью возобновления мирных переговоров.

В Брюсселе 15–16 октября проходит саммит лидеров ЕС, но вопрос об использовании замороженных активов РФ пока не стоит на повестке дня; также не планируется принятие дополнительных решений о финансировании Украины.

Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы предложили способ передачи замороженных средств РФ Украине на основании решений Европейского суда по правам человека.

О деталях этой инициативы – в статье Страсбург ищет российские активы: удастся ли передать Украине деньги РФ по решению ЕСПЧ.