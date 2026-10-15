Болгарія закликає до мораторію на атаки дронів проти цивільних суден

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна спільно з Румунією винесе на розгляд лідерів ЄС пропозицію щодо припинення атак дронів на цивільні судна в Чорному морі.

Про це він сказав у Брюсселі перед самітом ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Ця ініціатива, над якою Болгарія працює спільно з Румунією та Туреччиною, з’явилася після того, як дрони атакували два торгові судна біля болгарського узбережжя.

"Я розраховую на солідарність усіх наших європейських партнерів щодо запропонованого нами мораторію, спрямованого на припинення атак на цивільні судна", – сказав він.

Водночас Болгарія вважає недостатніми докази того, що за морськими атаками, які потопили кілька суден біля її чорноморського узбережжя, стоїть саме Росія.

У вівторок, 13 жовтня, після чергової атаки біля берегів Болгарії з потопленого дронами судна врятували 5 моряків, 11 – зникли безвісти.

Минулого тижня ще один корабель затонув після атаки дронами поблизу узбережжя Болгарії.